Эксперт: инфляция сократилась из-за снижения реальных доходов

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ объясняет низкую инфляцию в декабре снижением реальных доходов населения в 2009 году.

Об этом он сказал в беседе с корреспондентом УНИАН.

А.ЖОЛУДЬ отметил, что снижение реальных доходов украинцев в 2009 году уменьшило влияние фактора сезонности на инфляцию декабря, так как украинцы в праздники тратили меньше обычного, тем самым не подогревали спрос. Именно низкий показатель инфляции в декабре стал причиной того, что инфляция за 2009 год оказалось ниже, чем ожидали эксперты.

Так А.ЖОЛУДЬ сообщил, что по итогам 2009 года МЦПИ прогнозировал инфляцию на уровне 13,5%.

«Мы ожидали несколько более высокую инфляцию, так как обычно в конце года присутствует некоторая сезонность. Удивительно низкая инфляция была в декабре по продуктам питания, было даже снижение цен по отдельным категориям продуктов», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Также эксперт считает, что сдержанные расходы украинцев в период новогодних праздников могут свидетельствовать о том, что население не верит в быстрое завершение кризиса.

«Это непрямо свидетельствует о том, что украинцы пока не ожидают мгновенного выхода из кризиса», - сказал А.ЖОЛУДЬ

По его словам, в первом квартале 2010 года в части показателя инфляции не ожидается каких-либо существенных отклонений от ситуации прошлых лет. «Думаю, что повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения будет происходить, начиная со второго квартала», - сказал А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года была 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).