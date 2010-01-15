Школам рекомендовано проводить занятия по субботам

В Донецке учителям общеобразовательных школ горсовет рекомендовал проводить учебные занятия по субботам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, учителям рекомендовано разработать новые календарные планы с учетом суббот, которые будут отрабатываться, и интенсифицировать учебный процесс.

Городским управлением образования рекомендовано закончить первый семестр до 30.01.2010 года. Определен следующий ориентировочный порядок наверстывания учебного материала: 1 неделя обучения (11.01-18.01.2010) – актуализация опорных знаний, повторение материала, проведение консультаций, дополнительные занятия; 2 неделя (18.01-25.01.2010) – отработка тематического материала, накопление поточных оценок, проведение отдельных контрольных работ и 3 неделя (25.01-30.01.2010) – поточное оценивание, проведение контрольных работ.

Выставление балов за первый семестр рекомендовано провести 28.01. – 29.01.2010 г.

В пресс-службе горсовета подчеркнули, что для учащихся выпускных классов будут проводиться дополнительные занятия по предметам, по которым будет проходить государственная аттестация и независимое оценивание знаний.

В горсовете напомнили, что приказом управления образования Донецкого городского совета с 11 января 2010 года во всех общеобразовательных и дошкольных учебных учреждениях города возобновлен учебный процесс.