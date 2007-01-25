Белоруссия ищет альтернативу российским энергоносителям

Белорусское руководство после истории с транспортировкой российской нефти ищет альтернативу российским энергоносителям.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Белоруссии, на совещании в Новополоцке с правительством страны Александра Лукашенко ознакомили с рядом предложений кабмина по поиску альтернативных источников энергоресурсов для Белоруссии.

Как сообщил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, белорусское правительство активно прорабатывает вопросы сотрудничества в энергетической сфере с такими странами, как Азербайджан, Иран, Венесуэла. "Здесь есть реальные подвижки", - сказал он, отметив, что для доставки этих ресурсов могут быть задействованы балтийские порты.

"Сейчас рассматривается вопрос о возобновлении прокачки нефти на балтийском направлении. Белорусская сторона изучает возможность использования балтийских портов для поставки нефти в Новополоцк и Мозырь", - сказал Семашко.

Он сообщил о возможности перекачки нефти по маршруту Вентспилс-Новополоцк. "Стоимость проекта в случае реализации может составить $15-30 миллионов. Сроки реализации - около 2,5 года", - сказал Семашко.

Кроме того, белорусская сторона считает перспективным использование украинских подземных хранилищ газа, сообщил первый вице-премьер. Он также считает целесообразным создание в Белоруссии новых и развитие действующих подземных хранилищ газа.

Первый заместитель премьер-министра в числе возможных мер, направленных на диверсификацию используемых ресурсов в экономике назвал строительство электростанций, работающих как на угле, так и на водных ресурсах, использование биотоплива, использование в малых городах мини-ТЭЦ.

РИА "Новости"