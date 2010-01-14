Мемориальный комплекс "Памяти Героев Крут" передадут Министерству обороны

Мемориальный комплекс "Памяти Героев Крут" станет филиалом Центрального музея Вооруженных Сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации.

Во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на территории Мемориального комплекса "Памяти Героев Крут" состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсуждались вопросы передачи музейного комплекса в подчинение Министерству обороны Украины.

Председатель облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО ознакомил военных руководителей – заместителя министра обороны Украины Владимира ДИБРОВУ, начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковника Ивана СВИДУ и других – с расположением музейной экспозиции. Участники совещания осмотрели железнодорожные вагоны, которые являются музейными экспонатами и отражают трагическое событие 1918 года – бой под Крутами.

По итогам совещания будут приняты соответствующие решения о передаче Мемориального комплекса "Памяти Героев Крут" в подчинение Министерству обороны Украины. В частности, планируется сделать его филиалом Центрального музея Вооруженных Сил Украины.