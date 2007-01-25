УНИАН открыл корпункт в Брюсселе

Информационное агентство УНИАН открыло корпункт в Брюсселе и начало выпуск “европейских” еженедельников: “Новости Евросоюза ” и “Анонс Евросоюза”.

Оба еженедельника будут выходить по пятницам: “Новости ЕС” – в 11.00, “Анонс ЕС” – в 19.30.

Еженедельник “Новости Евросоюза” будет содержать информационные сообщения за неделю о развитии двусторонних отношений между Украиной и ЕС, о событиях из Евросоюза: политические заявления и консультации, экономические показатели и прогнозы, новости регуляторного законодательства. Также будем подавать статистические данные, динамику важнейших макроэкономических показателей, результаты социологических опросов и аналитические материалы об основных событиях за прошедшую неделю.

Еженедельник “Анонс Евросоюза” будет выпускаться как дополнение к основному выпуску и будет подавать анонс основных событий ЕС на следующую неделю.

“Мы надеемся, что открытие корпункта в Брюсселе и выпуск новых информационных продуктов даст возможность еще лучше удовлетворить спрос наших партнеров и подписчиков, поскольку мы предлагаем украинский взгляд на европейские события, чего, на сегодня, по нашему убеждению, не хватает на медиа-рынке”, - заявил главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.

До конца марта новые выпуски УНИАН можно читать в открытом доступе на интернет-сайте агентства в рубрике “Новости ЕС” - http://unian.net/ukr/products/95/.

Начиная с апреля, новые продукты агентства будут распространяться по подписке.