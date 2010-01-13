Тигрюля жива и здорова, но стала жертвой черного пиара. Об этом заявил директор Ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков, комментируя слухи, распространенные в СМИ о якобы отравлении белого тигренка, подаренного зоопарку премьер-министром Юлией Тимошенко летом прошлого года.

«Тигрюля стала настоящим символом 2010-го года. Потому я был очень неприятно удивлен, услышав от журналистов о якобы смерти Тигрюли. Я убежден, что это все происки политических конкурентов Юлии Тимошенко, это то, что называют черным пиаром», - отметил Зубков.

Он подчеркнул, что Тигрюля для Ялтинского зоопарка значит очень много. Она стала символом возрождения заведения после ужасной трагедии, которая там случилась в прошлом году, когда какие-то нелюди действительно отравили животных.

«Мы предоставляем всем журналистам, которые нам звонят по телефону, фотографии, которые подтверждают, что Тигрюля жива и здорова. Приглашаем всех желающих посетить наш зоопарк, чтобы убедиться, что с тигром все в порядке», - призвал Зубков.

Директор зоопарка выразил благодарность за подарок премьер-министра Юлии Тимошенко и надеется, что она вскоре посетит «Сказку».

Зубков сообщил, что тигрице уже подыскали пару. «Специалисты зоопарка надеются, что впоследствии у нее родятся маленькие белые тигрята».

При этом он отметил, что Тигрюля пока не переехала в новый комфортабельный вольер, хотя он готов.

«Мы отправили (в Киев) пакет документов, что вольер готов. Юлию Владимировну ожидаем. Ожидаем, что она заедет и перережет ленточку. Это же ее крестница», - сказал О.Зубков, отметив, что пока не знает дату приезда Ю.Тимошенко.

Бенгальського тигра-альбиноса руководителю украинского правительства подарили организаторы фестиваля «Черноморские игры» в Скадовске в конце августа 2009 года. Ю.Тимошенко передала животного зоопарку в Ялте.

Справка УНИАН. Зоопарк «Сказка» создан в 1995 году О.Зубковым. Это первый частный зоопарк в СНГ. На сегодня в зверинце содержатся свыше 900 животных и птиц. Многие из них - редких видов.