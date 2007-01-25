Минюст выпустил в мир охотников за кредитоманами

24 января Министерство юстиции Украины зарегистрировало первых два бюро, которые заявили о намерении заниматься хозяйственной деятельностью, связанной со сбором, обработкой, хранением, защитой, использованием информации, составляющей кредитную историю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, первыми в Украине бюро кредитных историй стали Общество с ограниченной ответственностью “Первое всеукраинское бюро кредитных историй” и Закрытое акционерное общество “Международное бюро кредитных историй».

Как отмечает пресс-служба, соответствующие лицензии были выданы в ходе первого заседания Комиссии Министерства юстиции по лицензированию осуществления хозяйственной деятельности, которая связана со сбором, обработкой, хранением, защитой, использованием информации, составляющей кредитную историю

*** Закон Украины «Об организации формирования и оборота кредитных историй» был принят 23 июня 2005 года. Законом определяются механизмы урегулирования общественных отношений, которые возникают в сфере сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств, функционирования институтов, связанных с обменом информацией о денежных обязательствах и обеспечением прав и интересов субъектов кредитной истории.

Законом определяется, что лицензия бюро кредитных историй предоставляется Министерством юстиции Украины

Во исполнение закона и соответствующего постановления Кабинета Министров при Министерстве юстиции создана Комиссия, которая должна определять возможность субъектов ведения хозяйства выполнять лицензионные условия согласно поданным документам, а также принимать прозрачные решения о выдаче лицензии, отказе в ее выдаче или оставлении заявления без рассмотрения (при наличии оснований, определенных законодательством).

Возглавляет комиссию заместитель министра юстиции Лидия ГОРБУНОВА.