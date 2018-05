Украина фартовая: лафа кончилась

Украина все же способна удивлять окружающий мир не одним только негативом. Скажем, ее способность выпутываться из самых затруднительных ситуаций граничит с паранормальной. За последние 12 месяцев наблюдались по крайней мере два момента, когда элитным аналитикам западных инвестиционных фондов казалось, что Украине гаплык. На диаграмме – это два пиковых момента, когда котировка украинских отечественных облигаций на 25 процентных пункта превышала цену десятилетних казначейских бондов США (один из распространенных критериев измерения риска суверенного долга).

Источник: Ренессанс Капитал

Украина фартовая

Но Украина каждый раз выкарабкивалася, что дало повод инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» назвать свой прогноз по Украине на 2010 год (из которого и взят этот график) «Defaul-defiance, Ukrainian style”. В свободном переводе это может звучать как «Дефолт по-украински: как с гуся вода».

Впрочем, цель этого материала не анализ этого приглашения от «Ренессанс Капитал» к инвесторам обратить внимание на Украину, руководствуясь принципом the greater the fall, the higher the bounce - «кто глубже упал, тот выше подскочит».

Речь о другом – о ловушке поддельной победоносности и фартовости, в которую власть загнала общество. Народ с телеэкранов накачали транквилизаторами, мол, у нас все ОК благодаря самому профессиональному из правительств, и так будет всегда. И цены на на газ для потребителей будут оставаться неизменными, и пенсионный возраст не будет пересматриваться, и сбережения будут возвращаться, и каждой семье льготника – отдельную квартиру к следующим президентским выборам. Украина – такая себе ванька-встанька, которой все сходит с рук.

Такого не будет, кто бы ни пришел к власти.

Отрезвление неминуемо

После выборов наступит отрезвление, и о своей электоральной риторике победитель предпочтет не вспоминать. Победитель вступает на выжженное напалмом популизма поле, и разница лишь в том, что Тимошенко делает вид, будто оно пышно цветет, а Янукович с Азаровым и Акимовой в лучшем случае догадываются, что их ждет.

Окружающий мир терпел хаос в Украине и закрывал глаза, учитывая выборы и, в меньшей мере, из страха повторения газового конфликта с Россией. Завязшей в снегу Европе не хватает разве что падения давления в газопроводах. Но на следующий день после инаугурации разговор с новым украинским правительством будет без сантиментов – или наводите порядок в собственном запущенном хозяйстве, или оставайтесь один на один со своими собственноручно созданными проблемами.

И новая-старая украинская власть, припертая в угол, будет вынуждена шевелиться. Наученные горьким опытом обмана и многословия, кредиторы больше не будут путать жесты мимов с реальными действиями. Вот только за годы псевдореформ, за наши плинтусные позиции во всех возможных рейтингах, за передозировку снотворным будем расплачиваться мы – ведь порой будут резать по-живому.

Бюджет – которого в действительности нет – в разобранном состоянии. В машине публичных финансов демонтирована вся система навигации, тормозов и контроля. Остался разве что руль, который крутит один властолюбивый человек. Машина мчится с горы со скоростью десяти процентов дефицита, в то время как драйвер рассказывает с телеэкранов басни о трехпроцентном скромненьком таком разрыве между доходами и расходами. В таком состоянии и с такой скоростью разболтанный агрегат двигаться в 2010 году не сможет – а его гонят еще быстрее, обещая, среди прочего, 30-процентные надбавки бюджетникам. Тормозной путь будет болезненным.

Пенсионный фонд – полубанкрот, который выжил в 2009 году лишь благодаря 30-миллиардной дотации из бюджета (из которой, в свою очередь, лишь 13 млрд было официально предусмотрено сметой). Продолжать делать вид, что финансовое состояние ПФ можно оздоровить, стоит лишь лишить многотысячных пенсий персональных пенсионеров – от лукавого, как и клясться, что пенсионный возраст не будет пересмотрен ни при каких обстоятельствах, при чьем-либо президентстве или пребывании в оппозиции. ПФ ждет серьезный и кардинальный ремонт, потому что крыша не просто протекает – ее срывает.

Нежилец также Нафтогаз, если будет сохранена нынешняя схема газовых расчетов с Россией. Три четверти платежей за импортируемый газ в 2009 году осуществлено с помощью банковских кредитов, бюджетных субсидий, средств МВФ и товарной ссуды Газпрома в счет будущих платежей за транзит. Может ли быть выше приговор бесхозяйственности и политиканству, чем оплата газа золотовалютными резервами Нацбанка?

По ту сторону выборов на многое откроются глаза тем из нас, кто отказывается это замечать. Что у страны в ближайшие годы есть другие приоритеты, чем выплаты миллиардов гривен в счет обесцененных сбережений. Что схема раздачи квартир льготникам якобы за счет Государственного ипотечного учреждения - мертворожденная. Что политик не может указывать гривне, сколько она может стоить относительно доллара. Что мир отказался жить в долг, а нас почему-то убеждают, что это должно стать новой украинской идеологией. Что не могут бороться с коррупцией те, кто врет в своих декларациях. Что не может власть скрывать от народа реальную статистику.

Реформы начинаются тогда, когда кончаются деньги. На протяжении 2009 года украинские проблемы маскировались финансовыми вливаниями МВФ – сначала кредитными, а затем конвертированными специальными правами заимствований. Украина присела на «косячок» заимствованных средств.

Боль стала пробиваться на поверхность лишь в декабре прошлого года, когда МВФ дипломатично отказал в дальнейшем финансировании, а заклинания правительственных чиновников о вот-вот-кредите Европейского Союза вызывают лишь улыбку, когда встречаешь их в Гугле.

Лафа кончается, поскольку она не может длиться вечно, какой бы фартовой ни была Украина.

Станислав Голубенко