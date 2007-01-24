Что Украине нужно в Давосе

Украина представит на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) свой транзитный потенциал.

Об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня в прямом эфире на Первом Национальном канале.

"Наша страна сегодня демонстрирует серьезные темпы развития… И как транзитная держава играет очень важную роль, особенно в Европейском содружестве… Мы думаем, что определенный интерес и определенные договоренности будут достигнуты", – сказал Ю.БОЙКО.

При этом министр добавил, что Украина представит на форуме "использование своих транзитных мощностей и увеличение своей роли, как ключевой страны в этом направлении".

Также он добавил, что "политическая и экономическая ситуация на сегодня складывается так, что инвесторы уже понимают, что вкладывать деньги в Украину безопасно".

Как сообщал УНИАН, 25-26 января украинскую делегацию на форуме возглавит премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, в составе делегации будут министр топлива и энергетики Ю.БОЙКО и министр экономики Владимир МАКУХА. От Секретариата Президента в экономическом форуме примет участие первый заместитель главы секретариата Арсений ЯЦЕНЮК.

По словам В.МАКУХИ, форум в Давосе позволит украинскому правительству провести неформальный диалог со многими мировыми лидерами. Одним из основных вопросов, который будет обсуждаться на форуме, министр экономики назвал энергобезопасность.

Основное значение форума для украинского правительства В.МАКУХА видит в возможности провести “результативный неформальный диалог со значительным количеством мировых лидеров”. Он отметил, что в ходе форума запланированы встречи премьер-министра с президентами Финляндии, Азербайджана и Бразилии, премьер-министрами Вьетнама, Египта, Малайзии, Пакистана и Королем Иордании.

Также в ходе форума запланированы встречи В.ЯНУКОВИЧА с премьер-министром Великобритании Тони БЛЕРОМ, генеральным директором ВТО Паскалем ЛАМИ, президентом ЕБРР Жаном ЛЕМЬЕРОМ, генеральным секретарем Международной организации сотрудничества и развития Анхелем ГУРИЯ.

Также В.ЯНУКОВИЧ примет участие в пленарном форуме «Новая эра нефтеполитики» и в ланче на тему «Куда следует Украина?», в ходе которого будет обсуждаться стратегия развития украинского общества.

В.МАКУХА также сообщил, что в форуме примет участие Виктор ПИНЧУК и другие представители украинской бизнес-элиты самостоятельно, на условиях индивидуального членства.

Министр экономики отметил, что поездка украинской делегации в Давос будет финансироваться за средства государственного бюджета.