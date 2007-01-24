Дерибан Ялтинского заповедника уничтожит ЮБК

Ялтинская городская организация Партии зеленых Украины считает, что под предложением крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО вывести из состава Ялтинского горно-лесного заповедника 800 гектаров земли "для их последующей передачи в инвестиционные проекты" скрывается "обыкновенный дерибан".

Об этом говорится в заявлении ялтинских "зеленых", переданном корреспонденту УНИАН пресс-службой Крымской организации ПЗУ.

Как считают "зеленые", некоторые чиновники хотят уничтожить рекреационные ресурсы Южного берега Крыма и превратить его в строительную площадку летнего дачного поселка для так называемой элиты. "Такая "элита" рассматривает Крым и его Южный берег как не до конца разграбленный уголок, который можно порвать на куски ради удовлетворения собственных корыстных интересов. При этом не учтено, что леса и кустарники Южнобережья играют очень важную почвозащитную, противооползневую и водоохранную роль. Фауна отличается значительным числом эндемичных видов и подвидов. Из 182 заповедных объектов Крыма 82 расположены на Южном берегу. Но их площадь составляет всего около 15% его территории. Они выполняют роль последнего рекреационного ресурса", - заявляют активисты ПЗУ.

По их мнению, "серьезные иностранные инвестиции", о которых твердит крымский спикер, могут быть привлечены в автономию только под серьезную рекреационную базу, обеспеченную долговременной стратегией устойчивого развития. "Такой документ в течение нескольких лет создавался крымскими экологами и экономистами, и он утвержден Крымской академией наук в качестве базового для всей территории полуострова", - отмечают "зеленые".

При этом они заявляют, "сам факт того, при выдвижении "гениального" по простоте решения мнение ученых оказалось проигнорировано", наводит на мысль, что о долговременных и рассчитанных на отдачу и устойчивое развитие региона "серьезных иностранных инвестициях" и речи быть не может. "Нет никаких гарантий, что изъятые заповедные земли тут же не будут поделены (если этого не произошло заранее) для индивидуальной жилой застройки дачами и коттеджами, которые ничего не принесут ни экономике, ни жителям города. Это обыкновенный дерибан земли без тени мысли о возможных последствиях такого шага", - говорится в заявлении "зеленых" Ялты.

В документе отмечается, что Ялтинская городская организация ПЗУ "выступает категорически против покушения" на Ялтинский горно-лесной заповедник и другие объекты природно-заповедного фонда. "Зеленые" требуют от властей Крыма и Украины, от органов местного самоуправления соблюдения законных прав и интересов жителей ЮБК и всех граждан Украины. В случае если требования "зеленых" не будут учтены, они готовы организовывать все доступные акции протеста, вплоть до массового неповиновения и обращения в европейские и международные природоохранные и правозащитные организации.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции один из руководителей Крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей АРТОВ подверг критике высказанное недавно предложение спикера автономии вывести из состава Ялтинского горно-лесного заповедника 800 гектаров земли "для их последующей передачи в инвестиционные проекты". А.АРТОВ заявил, что заповедник сегодня стал "лакомым кусочком" для отдельных чиновников, которые, отстаивая интересы крупного бизнеса, стремятся заработать на продаже земель Южнобережья. Как подчеркивает эколог, продажа заповедных земель в буквальном смысле может закончиться уничтожением Крыма.