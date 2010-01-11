В Киеве стоимость аренды квартир снизилась почти на 30% (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2009 году снизилась на 27,8% - до 438 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 124 долл. – до 458 долл., 2-комнатных – снизилась на 231 долл. – до 615 долл., 3-комнатных – снизилась на 274 долл. – до 751 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 117 долл. – до 353 долл., 2-комнатных – снизилась на 253 долл. – до 605 долл., 3-комнатных – снизилась на 274 долл. – до 716 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 148 долл. – до 265 долл., 2-комнатных – снизилась на 175 долл. – до 348 долл., 3-комнатных – снизилась на 215 долл. – до 539 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 145 долл. – до 277 долл., 2-комнатных – снизилась на 152 долл. – до 377 долл., 3-комнатных – снизилась на 156 долл. – до 528 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 150 долл. – до 250 долл., 2-комнатных – снизилась на 152 долл. – до 350 долл., 3-комнатных – снизилась на 166 долл. – до 442 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 126 долл. – до 276 долл., 2-комнатных – снизилась на 119 долл. – до 392 долл., 3-комнатных – снизилась на 158 долл. – до 448 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 109 долл. – до 321 долл., 2-комнатных – снизилась на 82 долл. – до 435 долл., 3-комнатных – снизилась на 152 долл. – до 457 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 163 долл. – до 267 долл., 2-комнатных – снизилась на 135 долл. – до 365 долл., 3-комнатных – снизилась на 148 долл. – до 461 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 171 долл. – до 260 долл., 2-комнатных – снизилась на 131 долл. – до 382 долл., 3-комнатных – снизилась на 145 долл. – до 463 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 158 долл. - до 254 долл., 2-комнатных – снизилась на 155 долл. – до 353 долл., 3-комнатных – снизилась на 130 долл. – до 470 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, в Печерском – 13%, в Дарницком – 12%, в Оболонском – 9%, в Днепровском – 9%, в Соломенском – 11%, в Голосеевском – 8%, в Святошинском – 8%, в Деснянском – 7%, в Подольском – 6%.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.