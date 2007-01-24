Люди Шуфрича разминировали свинарник
17:57, 24 января 2007Общество
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На Донбасе нашли почти 50 боеприпасов
Сегодня в лесу вблизи хутора Мазановка Донецкой области члены клуба „Поиск” во время раскопок на месте боев нашли 40 артиллерийских снарядов и 8 минометных мин.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
До прибытия пиротехников МЧС работниками милиции на месте организована охрана.
Кроме того, сегодня утром пиротехники МЧС разминировали свинокомплекс “Поляна” в Черкассах, где была обнаружена минометная мина времен войны.
В Запорожской области пиротехники обезвредила 2 мины и гранату в селе Васильевское, обнаруженные в лесополосе местными жителями.
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