Милиция задержала двух житомирянок, продавших сутенерам шесть женщин
08:18, 10 января 2010Общество
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Пострадавшие возвращены в Украину
В Житомире задержаны две местные женщины, которые продали сутенерам для сексуальной эксплуатации шесть житомирянок.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.
Уточняется, что задержали двух безработных из Житомира, 27 и 23 лет, которые с марта 2008 года по май 2009 года вывезли шесть женщин в Объединенные Арабские Эмираты.
Их жертвами стали молодые и безработные землячки 19-20 лет.
Пострадавшие возвращены в Украину.
Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело.
Ведется расследование.
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