Милиция задержала двух житомирянок, продавших сутенерам шесть женщин

В Житомире задержаны две местные женщины, которые продали сутенерам для сексуальной эксплуатации шесть житомирянок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

Уточняется, что задержали двух безработных из Житомира, 27 и 23 лет, которые с марта 2008 года по май 2009 года вывезли шесть женщин в Объединенные Арабские Эмираты.

Их жертвами стали молодые и безработные землячки 19-20 лет.

Пострадавшие возвращены в Украину.

Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело.

Ведется расследование.