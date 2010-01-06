Нацбанк определил пределы активов банков на 2010 год

Национальный банк Украины определил предельные границы размера активов для отдельных групп банков на 2010 год.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

«С целью осуществления сравнительного анализа деятельности банков и распределения надзорных функций и обязанностей между центральным аппаратом и территориальными управлениями Национального банка Украины комиссия решила определить следующие предельные границы размера активов для отдельных групп банков на 2010 год: группа I – более 13000 млн. грн.; группа II – более 4000 млн. грн.; группа III – более 1500 млн. грн.; группа IV – менее 1500 млн. грн.», – говорится в письме.