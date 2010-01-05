Пьяный пассажир пытался убить водителя маршрутки

В Херсонской области 28-летний житель Донецкой области пытался убить 48-летнего водителя маршрутного такси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МВД в Херсонской области, преступление было совершено 3 января на автостанции в райцентре Каланчак.

Находящийся в нетрезвом состоянии парень попросил водителя маршрутки бесплатно отвезти его в соседний район. Водитель отказался, после чего и получил удар ножом в спину.