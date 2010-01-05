На Львовщине объявлено штормовое предупреждение: поднимается вода

Во Львовской области объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы подъема уровня воды в притоках Днестра.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, 5-6 января на горных притоках Днестра местами возможно формирование ледяных заторов с подъемом уровня воды на 0,3-1 м над текущим уровнем.