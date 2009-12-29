Погода на завтра

Завтра в Украине существенных осадков не ожидаются, лишь ночью в северных и восточных, а днем в западных областях местами небольшой снег и мокрый снег, на Закарпатье умеренные осадки.

На дорогах Украины, кроме большинства районов юга и востока, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью и утром на большей части территории Украины, днем в восточных областях и на высокогорье Карпат порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в центральных областях до 10° мороза; днем 0-5° мороза, на Закарпатье и в южных областях 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза (на Южном побережье 1-6° тепла), днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 0-3° мороза.

В Киевской области в среду ночью местами ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.