Благодаря осадкам возобновлена подача горячей воды в Севастополе

В Севастополе благодаря обильным, в последние дни почти непрекращающимся осадкам, способствовавшим наполнению Чернореченского водохранилища, в прошедшие выходные возобновлена подача горячей воды населению.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН на брифинге для журналистов заявил, что теперь исполнительная власть города имеет возможность выполнить свое обещание подавать населению горячую воду.

«Главным фактором стало резкое пополнение нашего водохранилища. Еще две недели тому назад суточное поступление воды составляло 70 тыс. куб. м. в сутки, а забор воды - 120 тыс. куб. м. в сутки. Ясно, что и без горячей воды ее забор ставил в сложное положение водохранилище. В результате всех этих дождей, осадков у нас на прошлой неделе был установлен рекорд: за три дня водохранилище пополнилось на 1 млн. куб. м», - сказал В.КАЗАРИН.

По его словам, на сегодняшний день у властей города «нет никаких опасений по поводу того, как мы перезимуем: с водой или без нее. Воды достаточно, баланс восстановлен. И подача горячей воды возобновлена, как и обещал председатель горадминистрации».

Горячая вода будет подаваться населению два раза в неделю, по графику. Горячая вода в подавляющем большинстве микрорайонов города не подавалась практически весь уходящий год.