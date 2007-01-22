После Помаранчевой революции многие тернопольчане возвращались из-за границы

В прошлом году в Тернопольскую область по системе международных банковских переводов от работающих за рубежом украинцев поступило 150 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Тернопольской облгосадминистрации Иван СТОЙКО.

Он предположил, что немалая сумма была доставлена в область в обход банков, по его словам, «в чулках».

И.СТОЙКО констатировал, что немало людей, которые выехали на заработки, не возвращаются, а наоборот, забирают к себе своих детей, и те получают образование в учебных заведениях Италии, Испании или Португалии. «К сожалению, нам не удалось вернуть тех людей, как нам хотелось. Чтобы они работали здесь и поднимали нашу экономику. Но это не из-за того, что мы недоработали в области. Это из-за сложившейся на сегодняшний день общеукраинской ситуации», – сказал И.СТОЙКО.

По его словам, после Помаранчевой революции из-за границы возвращалось немало жителей области и, видя общий подъем, веря в стабильность, вели речь о ведении бизнеса в своем родном государстве и организации собственного дела. «Однако нынешняя политическая ситуация является нестабильной, поэтому с возвращением домой уже никто не спешит. Они не верят в благоприятные условия для своего дела. Да и не только они, но и инвесторы. Поэтому это дело не только нашей области, это дело всей Украины», – подытожил И.СТОЙКО.