Уровень воды в закарпатских реках начал спадать

На реках Закарпатья наблюдается спад воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, движение транспорта на автодорогах возобновлено, на дорогах государственного значения движение не прекращалось.

Спасатели МЧС откачивали воду из подвальных помещений жилых домов.

Аварийными бригадами Госводхоза, подразделениями МЧС и местным населением осуществлялось укрепление водозащитных сооружений.

Жертв среди населения нет.

Районными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС уточняется ущерб.

Координацию осуществляет опергруппа Главного облуправления МЧС.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря в Закарпатской области уровень воды в реках поднялся более чем на 4 м, началось наводнение.

В области частично были подтоплены 23 частных жилых дома и 1 общеобразовательная школа, 150 домохозяйств, около 400 га сельхозугодий, повреждено до 170 метров дорожного полотна и до 100 м водозащитных сооружений.