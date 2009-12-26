Грипп A/H1N1 подтвержден у 302 больных в Донецкой области

В Донецкой области грипп A/H1N1 (по состоянию на 25 декабря) подтвержден у 302 больных. На 21 декабря данная форма гриппа была подтверждена у 234 человек.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, в регионе продолжаются усиленные противоэпидемические, санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия в детских, учебных и оздоровительных учреждениях, а также учреждениях социального обслуживания населения и больницах, с целью предотвращения занесения и распространения пандемичного гриппа.

С 21 декабря постановлением и.о. главного государственного санитарного врача Донецкой области Ларисы ГУСЕВОЙ введены внеочередные каникулы во всех учебно-воспитательных учреждениях области.

В облСЭС отметили, что в Донецкой области сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным еженедельного мониторинга, заболеваемость гриппом и ОРВИ остается выше эпидемического порога на 12,8%, но в сравнении с предыдущей неделей она снизилась на 25,4%. Превышение эпидпорога наблюдается на 22 (50%) административных территориях области, в том числе в городах Артемовск, Мариуполь, Славянск, Докучаевск, а также в Волновахском районе в 1,5 - 2 раза.