Пожар на шахте "Суходольская-Восточная"
10:53, 20 декабря 2009Общество
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Эвакуированы 265 горняков
На шахте «Суходольская-Восточная» (ОАО "Краснодонуголь») в городе Суходольск Луганской области вчера в 22.00 возник пожар.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Луганской области.
Пожар возник в результате замыкания силового электрокабеля в 24-м западном конвейерном штреке. Загорелись деревянные стойки конструкций крепления. На момент возникновения пожара под землей находилось 265 шахтеров. В 23.35 все они самостоятельно вышли из шахты.
По состоянию на 07.00 тушение пожара продолжалось.
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