Пожар на шахте "Суходольская-Восточная"

На шахте «Суходольская-Восточная» (ОАО "Краснодонуголь») в городе Суходольск Луганской области вчера в 22.00 возник пожар.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Луганской области.

Пожар возник в результате замыкания силового электрокабеля в 24-м западном конвейерном штреке. Загорелись деревянные стойки конструкций крепления. На момент возникновения пожара под землей находилось 265 шахтеров. В 23.35 все они самостоятельно вышли из шахты.

По состоянию на 07.00 тушение пожара продолжалось.