ГАИ закрыла выезд автотранспорта из Одессы

Из-за надвигающегося снежного бурана Госавтоинспекция закрыла выезд грузового автотранспорта из Одессы по всем направлениям.

Как уточнила УНИАН старший инспектор сектора связей с общественностью Управления ГАИ УМВД Украины в Одесской области Елена ЯКОВЧУК, движение на шоссейных дорогах в направлениях Одесса-Рени и Одесса-Белгород-Днестровский закрыто уже после 14.00.

В дневное время грузовой транспорт выпускали только на автомагистраль Одесса-Киев, причем облГАИ обнародовало обращение к руководству предприятий всех форм собственности учесть опасность поездок в условиях ограниченной видимости, гололеда и снегопада.

На ликвидации заносов и происшествий в регионе задействовано 149 единиц спецтехніки.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют в ночь с 18 на 19 декабря «сильную метель, снежные заносы, порывы северного и северо-западного ветра силой до 20-27 м/с, температуру 6-8 мороза».