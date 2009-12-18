В Донецкой области от переохлаждения погибли 7 человек
17:54, 18 декабря 2009Общество
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34 - в больницах с обморожением
В Донецкой области от переохлаждения погибли 7 человек.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на данные Главного управления здравоохранения ОГА.
Кроме того, 34 человека находятся в стационарных отделениях 12 городов и районов области с диагнозом «обморожение и переохлаждение».
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