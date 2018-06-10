Императивный мандат - стратегическое оружие в войне за Киев?

За какую-то неделю тема императивного мандата стала одной из ключевых в политике. Быть ему или не быть? Какой станет украинская политика от такого новшества? Мнение политолога Игоря Новикова. За что пострадают мэры...

Если судьба Закона о Кабмине практически стопроцентно будет решаться в Конституционном суде, то судьба закона об императивном мандате на сегодняшний день довольно туманна. Многие эксперты сходятся на том, что при определенных плюсах закон принесет и не менее масштабные негативные последствия для органов местного самоуправления. В том числе, углубит конфликты между мэрами городов и городскими советами. И это на фоне перманентных выборов, когда в некоторых городах Украины уже скоро как год не могут избрать мэра, и на фоне проблем с принятием местных бюджетов.

Как известно, именно внутриполитические конфликты во многих местных советах приводят к тому, что сметы целых городов и районов до сих пор не приняты. Все это часто усугубляется распрями между местными администрациями и советами. И это при том, что качество региональной политики говорит о качестве власти в целом. Театр, как известно, начинается с вешалки, а оценка действий власти гражданами – с ее способности решать конкретные проблемы на местах. И вряд ли „разборки” во фракциях городских или районных советов между „верными партийцами” и „предателями идеалов” сделают жизнь граждан лучше. Да и главам городов добавят головной боли, потому что именно их всегда будут делать крайними за свою неспособность договориться по принципиальным вопросам. А все это вместе может превратить страну в территорию перманентных выборов, требующих все новых бюджетных расходов.

Кроме того, на сегодняшний день в большинстве местных советов прошло переформатирование фракций, возникли новые депутатские образования из числа „перебежчиков”. И, по мнению многих, это может свидетельствовать не только о тотальных “изменах” во избежание груза коллективной фракционной ответственности, но и о попытке депутатов в своих действиях вернуться к своеобразному варианту „мажоритарки”. Депутаты хотят быть не просто „кнопкодавами”, голосующими за партийные решения, но и реально выстраивать свой собственный имидж в качестве независимых политиков. В том числе и путем личного контакта с избирателями. К тому же, по Конституции, каждый депутат должен голосовать самостоятельно. И нарушение этого принципа – это явное посягательство на его свободу.

И тут, собственно, опять же возникают вопросы к закону о выборах, который необходимо совершенствовать. Или мэров городов и в дальнейшем избирать путем прямого голосования, при этом они могут опираться не только на те политические силы, которые их поддерживали от самого начала, но и на депутатов, которые ради прямого контакта с избирателями выразили свою лояльность мэрам. Или в закон следует четко записать: мэра избирают местные советы, которые, в таком случае, превращаются в минипарламенты со своими коалициями и оппозицией.

Вероятно, такой политический расклад и мог бы иметь место, но есть одно „но”: на местах в оппозиции могут оказаться те политические силы, которые в парламенте входят в коалицию. Кроме того, в местных советах часто представлены блоки и партии, не попавшие в Верховную Раду, и которые будут искать свою „золоту” акцию, колеблясь между „богатыми” и „красивыми”. Что делать в таких условиях? Кому-то же и городским хозяйством нужно заниматься, а не только формировать коалиции и „карать” изгнанием из депутатства „нарушителей партийной дисциплины”. К сожалению, народные депутаты, дав зеленый свет пропорциональным выборам на местном уровне, не предусмотрели подобных ситуаций.

Были два генпрокурора, будет по два депутата на мандат? Не предвидели депутаты и того, что в результате ошибок при формировании избирательных списков партий и блоков в местных советах депутаты будут выходить из своих фракций. Кто, скажите, виноват в том, что, например, ряды столичной фракции БЮТ редеют от сессии к сессии? Лидер БЮТ Юлия Тимошенко, председатель столичной организации Анатолий Семинога, или несколько эпатажный Михаил Бродский?.. К тому же: почему народные депутаты не заложили норму об императивном мандате для местных коллег в закон сразу? Может, тогда и не было бы в депутатских рядах столько бизнесменов, которые, в основном, и повыходили из фракций, занявших оппозиционную нишу в советах.

Закон об императивном мандате выглядит неоднозначным и еще с одной точки зрения. Возможно, если бы кандидатов в депутаты сразу предупредили, что у них отнимут мандаты в случае „заигрываний” с другими политическими силами, они бы и не шли в местные советы? Занимались бы бизнесом, тихо, спокойно и без всякой идеологии. А теперь? По указанию лидеров блока или партии отдать мандат? Кто на это пойдет без „боя”? Скорее всего, добавится работы судам, которые будут выносить решения на пользу „изгнанных” депутатов и восстанавливать их в статусе. Мы уже имели как-то прецедент с двумя генеральными прокурорами. Теперь будем иметь еще одно украинское ноу-хау: по два депутата на мандат.

Кстати, о спорности принятого закона говорят и немало депутатов. Так, прежний председатель Ивано-Франковска, а ныне депутат-„нашеукраинец” Зиновий Шкутяк отмечал: „Закон об императивном мандате лишь политизирует органы местного самоуправления. А на местах людям необходимо не политикой заниматься, а делами, решать будничные, но жизненно необходимые для людей вопросы”. Его коллега по фракции Борис Беспалый обращает внимание на юридические коллизии закона: „У проголосованном законопроекте об императивном мандате для местных депутатов изменения заключаются в том, что партия отзывает депутата напрямую, без участия избирателей. Это неправильно. Должен действовать зеркальный принцип. Чтобы кто-то стал депутатом – партия выдвигает человека, за которого потом голосуют избиратели. Соответственно при отзыве депутата партия должна предложить избирателям отозовать его”. Да и к причинам, по которым могут забрать мандат, господин Беспалый выразил большие замечания: “Все эти дополнительные обстоятельства для отзыва депутатов только усложняют условия отстранения изменников. Например, факт нарушения законодательства или Конституции должен быть установлен судом, а не как-то интуитивно”. Действительно, не отнимать же мандат за то, что исподлобья посмотрел на лидера фракции или попил кофе с политическим оппонентом. Но как гарантировать, что чего-то подобного не случится?

... и ключи от столицы, где деньги лежат? Насколько может соответствовать правде то, что закон об императивном мандате для местных депутатов был „протянут” БЮТ с одной лишь целью – „захватить” Киевсовет? Действительно ли, где-то в головах политических консультантов госпожи Тимошенко вызрела идея, как им кажется, достойна претворения в жизнь – перетасовать политический пасьянс в Киеве и, если „карта ляжет”, сменить столичного голову на кого-то из БЮТ, не исключено даже на саму Тимошенко? Многие склоняются, что так все и есть.

Но насколько эта идея для БЮТ продуктивна? Для самой Тимошенко должность мэра не выглядит в качестве старта на президентских выборах бесспорным вариантом. Пройдет ли другая бютовская креатура? Не факт. Кроме того, в Киеве, как нигде, БЮТ перенес за 7 месяцев после выборов серьезное разрушение своих депутатских рядов, потерял реальных союзников и вынужден искать ситуативных среди „нашеукраинцев”, с которыми на уровне парламента сторонники Юлии Владимировны, похоже, разбежались окончательно. Но оппозиционерами в отношении Леонида Черновецкого столичных „нашеукраинцев” можно назвать с большими оговорками. Например, может ли в оппозиции к власти находиться главный милиционер Киева Виталий Ярема, если он, скорее, является одним из „столпов” этой власти?

Кроме того, если даже с помощью императивного мандата Тимошенко наведет порядок в рядах свои фракции в Киевсовете, заставив вернуться „перебежчиков”, будет ли это означать, что все станут “пушистыми и послушными”? Ведь быть членом фракции еще не всегда значит голосовать как все.

Значит, так или иначе, идея императивного мандата вызывает немало вопросов, на которые непросто найти ответ. Потому можно предвидеть, что прохождение законопроекта в парламенте будет непростым. И не только потому, что коалиция захочет “кинуть” БЮТ. Есть, как видим, риски куда более серьезные.

Игорь Новиков,

эксперт Центра исследований проблем гражданского общества