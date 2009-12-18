Под Херсоном вчера застряли 3 тысячи машин

Глава Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ заявил, что Управление Государственного казначейства разблокировало счета коммунальных служб региона.

Об этом УНИАН сообщили в штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Благодаря совместным действиям журналистов и политиков правительство разблокировало счета коммунальных предприятий и дорожных служб», - сказал губернатор Херсона.

Он сообщил, что вчера после заявлений о блокировке счетов были проведены платежи за горючее.

«Сейчас ситуация в области стабильная, движение транспорта обеспечено», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

В то же время он сообщил, что вчера сложилась тяжелая ситуация на объездной дороге Херсона от Антоновского моста к поселку Чернобаевка.

«Там накопилось около 3 тыс. единиц транспорта. Была расчищена одна часть линии автотрассы, в сопровождении милиции мы вывели все машины. Я лично был на месте и контролировал ситуацию», - сообщил Б.СИЛЕНКОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Б.СИЛЕНКОВ заявил, что Управление Государственного казначейства блокирует финансирование работ по борьбе со стихией в Херсонской области.

«Уже 7 дней облавтодор не может провести платежи 2 млн. грн. для оплаты горючего. Грейдеры, находящиеся в «горячей точке», - на 21-м км трассы Херсон-Николаев, где высота снежного покрова выше 60 см, на расстоянии в несколько километров стоят без горючего. Проблема одна – госказначейство в области не проводит платежей», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

По его словам, повлиять на ситуацию областная власть смогла нетрадиционным способом – руководители облгосадминистрации и областного совета подписали гарантийное письмо и попросили в долг бензин у владельцев сети АЗС.