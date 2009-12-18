Средняя зарплата в Польше выросла до 1200 долларов

Средняя заработная плата в Польше в ноябре текущего года составила 3,4 тыс. злотых (до налогообложения), или около 1,2 тыс. долл. по текущему курсу 2,8.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, зарплата в ноябре т.г. по сравнению с ноябрем 2008 года увеличилась на 2,3%, а с октябрем т.г. - на 2,8%.

При этом эксперты прогнозировали рост зарплат на 2,4% в годовом и 3% в месячном исчислении.

Как сообщал УНИАН, зарплаты в Польше в третьем квартале увеличились на 1,3% после падения на 3% во втором квартале.

Справка УНИАН. Польское правительство намерено повысить с 2010 года минимальную заработную плату до 1,32 тыс. злотых с действующих сегодня 1,28 тыс. злотых.

С 2009 года в Польше года действуют две новые ставки подоходного налога: 18% для тех, кто зарабатывает до 7,13 тыс. злотых в месяц, и 32% - для тех, кто зарабатывает больше этой суммы.