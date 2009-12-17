Всемирный банк хочет знать реальных владельцев всех украинских банков

Координатор финансовых проектов Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мариус ВИСМАНТАС назвал условия, после выполнения которых Украина сможет получить вторую часть кредита ВБ по проекту реабилитации финансового сектора страны в размере 350 млн. долларов.

Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу». (В сентябре Всемирный банк выделил Украине первую часть кредита по проекту реабилитации финансового сектора нашей страны – в размере 400 млн. долл. Чиновники говорили, что остальные 350 млн. долл. кредита поступят в конце года. Но на прошлой неделе Всемирный банк сообщил, что деньги будут выделены в 2010 году после выполнения ряда условий, в том числе диагностики банковской системы - ЛБ).

В ответ на вопрос «Какие условия перед вторым траншем?», М.ВИСМАНТАС, частности, сказал: «Во-первых, это новая капитализация банковской системы, если она нужна. Когда кризис в реальном секторе, когда ценность реальных активов падает, когда увеличивается безработица – растут риски невозврата кредитов. Поэтому мы рекомендовали НБУ провести глубокую диагностику банковской системы, подобную той, которая была сделана в начале 2009 года. Чтобы посмотреть на кредитные портфели финучреждений на конец года. И чтобы НБУ мог просить те или иные банки поднять свой регулятивный капитал до достаточного уровня».

Во-вторых, отметил координатор финансовых проектов ВБ по Украине, Беларуси и Молдове, должна продолжаться работа в отношении проблемных банков, которую начали в рамках первой программы. По словам М.ВИСМАНТАСА, «есть несколько юридических наработок в законе №1617 (о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности – УНИАН), которые пока что не используются. Государство в этом году все еще не имеет возможности обеспечить финансирование для внедрения новых инструментов решения банковских проблем, а бюджет на 2010 год пока еще не принят».

«Третье: мы говорим о ряде структурных реформ, - отметил представитель ВБ. - Естественно, мы говорим о том, каким должен быть уровень капитала в банках в украинских условиях. Как должны классифицироваться активы? Банковская система нуждается в намного большей прозрачности с точки зрения раскрытия реальных владельцев всех финучреждений и обеспечения более полного раскрытия финансовой информации. Единственная цель для таких структурных изменений – заложить фундамент более устойчивой банковской системы».

Еще один вопрос, сказал М.ВИСМАНТАС, – «что делать с новыми государственными банками. Правительство должно определиться, какую политику по отношению к ним оно будет вести. В каком направлении эти банки будут развиваться, кто будет их клиентами».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2009 году проводил стресс-диагностику банковских учреждений. По ее результатам банки 1-й и 2-й групп необходимо было докапитализировать на 40 млрд. грн., банки 4-й группы – на сумму до 2 млрд. грн.

Общая сумма кредитной программы ВБ по поддержке финансового сектора Украины составляет 750 млн. долл. Средства будут направлены в общий фонд госбюджета – на покрытие дефицита. Кредит предоставляется на 30 лет с пятилетней отсрочкой. В этот период государство будет платить лишь проценты по кредиту.

В 2009 году ВБ уже предоставил Украине первый транш кредита в размере 400 млн. долл. для реабилитации финансового сектора.

Второй транш кредита в размере 350 млн. долл. будет предоставлен Украине при реализации принятой программы поддержки, в частности, окончательной реструктуризации рекапитализированных банков, соблюдении всеми банками норматива адекватности капитала в 10%, реорганизации несистемных банков, поддержке Фонда гарантирования вкладов физических лиц, введении консолидированного надзора и раскрытии информации о реальных собственниках банков.