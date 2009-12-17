Владельцев подпольного игорного заведения оштрафовали на 5 миллионов

Суд оштрафовал на 5 млн. грн. владельцев подпольного игорного заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, сотрудники налоговой милиции в Волынской области выявили очередное развлекательное заведение, которое вопреки требованиям действующего законодательства продолжало нелегально работать. В подпольной игротеке, которая находилась в г. Владимир-Волынском, налоговики обнаружили 15 действующих игровых устройств, „услугами” которых беспрепятственно могли воспользоваться все желающие. Оборудование общей стоимостью около 300 тысяч гривен было изъято, материалы проверки переданы на рассмотрение судебных органов.

Рассмотрев иск волынских налоговиков, Хмельницкий окружной суд вынес вердикт, согласно которому владельцы указанного частного предприятия обязаны оплатить в бюджет свыше 5 млн. гривен штрафных санкций. Кроме того, принято решение о конфискации изъятых „одноруких бандитов” в доход государства.

Налоговая милиция отмечает, что продолжает выявлять и предупреждать правонарушения в сфере игорного бизнеса в соответствии с требованиями Закона Украины „О запрете игорного бизнеса в Украине”.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня этого года. Этот закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

Кабинет министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан был разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.

13 июля с.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признала, что законодательный запрет игорного бизнеса привел к тенизации этой сферы деятельности.