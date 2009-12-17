Подельника Лозинского отпустили под подписку

Генеральная прокуратура подтвердила информацию об освобождении из-под стражи одного из фигурантов "дела Лозинского". Бывший начальник Голованивской районной милиции Михаил Ковальский, задержанный по делу о нанесении тяжких телесных повреждений жителю Кировоградской области Валерию Олийныку, находится на свободе. Следователь заменил меру пресечения "арест" подпиской о невыезде, пишет "Сегодня".

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий Бойченко сообщил, что при замене меры пресечения следователь руководствовался статьей 165 Уголовно-процессуального кодекса Украины ("Общие положения относительно порядка применения, отмены и изменения меры пресечения"). При этом он уточнил, что от уголовной ответственности Ковальского никто не освобождал.

Отвечая на вопрос, где сейчас находится еще один фигурант "дела Лозинского", бывший прокурор Голованивского района Евгения Горбенко (он, как и М.Ковальский, был задержан следственной группой Генпрокуратуры) Бойченко подчеркнул: "Он остается под стражей".

Напомним, ранее следственная группа Генеральной прокуратуры Украины задержала по подозрению в совершении преступления бывшего прокурора Голованивского района Евгения Горбенко и начальника районного отделения милиции Михаила Ковальского. Позже стало известно, что обоих держат в СИЗО, идут допросы, они подозреваются в фальсификации уголовного дела о гибели В.Олийныка.