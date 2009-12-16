Ющенко проведет традиционную встречу с одаренными детьми

16 декабря в 10.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет ставшую уже традиционной праздничную встречу с одаренными детьми по случаю Дня Святого Николая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы главы государства, на встречу приглашены победители всеукраинских, международных конкурсов и олимпиад, чемпионы мира и Европы, лауреаты международных фестивалей со всех регионов Украины.

Встреча состоится в Зале государственных мероприятий Секретариата Президента (ул. Банковая, 11).