Ющенко проведет традиционную встречу с одаренными детьми
06:57, 16 декабря 2009Общество
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По случаю Дня Святого Николая
16 декабря в 10.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет ставшую уже традиционной праздничную встречу с одаренными детьми по случаю Дня Святого Николая.
Как сообщили УНИАН в пресс-службы главы государства, на встречу приглашены победители всеукраинских, международных конкурсов и олимпиад, чемпионы мира и Европы, лауреаты международных фестивалей со всех регионов Украины.
Встреча состоится в Зале государственных мероприятий Секретариата Президента (ул. Банковая, 11).
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