Промышленность Украины догнала 1990 год

В Украине в 2006 году уровень промышленного производства достиг уровня 1990 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ во время встречи с представителями местных органов власти.

По его словам, по итогам 2006 года промпроизводство составило 100,8% против показателя 1990 года. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодня на достаточно низком уровне остается объем производства сельскохозяйственной продукции. В 2006 году он составил 63% от уровня 1990 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине промышленное производство в декабре 2006 года против декабря 2005 года выросло на 12%, в январе-декабре против аналогичного периода прошлого года - на 6,2%.

Промышленное производство в Украине в январе-декабре 2005 года выросло на 3,1%, в декабре против декабря 2004 года рост составил 5,3%.