В Крыму не хотят передавать ялтинский заповедник Минприроды

Республиканский комитет Крыма по лесному и охотничьему хозяйству считает нецелесообразной передачу Ялтинского горно-лесного природного заповедника Министерству охраны окружающей природной среды Украины.

Как передает УНИАН, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Это позиция не только Рескомлеса автономии, но и позиция правительства Крыма», - заявил глава крымского лесного комитета Игорь КАЦАЙ.

По его словам, готовятся письма с обоснованием необходимости нахождения заповедника в ведении крымских властей.

Руководство Ялтинского заповедника отмечает: самый больной вопрос - борьба с лесными пожарами. Если в структуре Рескомлеса система оперативной работы по профилактике и тушению огня в заповеднике отлажена хорошо, то, находясь в ведении Минприроды, придется начинать работу с нуля, опасаются работники заповедника.

Как сообщалось, согласно указу Президента «О дополнительных мероприятиях, касающихся развития природно-заповедного дела в Украине», Государственный комитет лесного хозяйства в октябре 2009 года согласовал проект постановления Кабинета министров, которым предусматривается передача шести природных заповедников (включая ялтинский) и трех национальных природных парков в подчинение Минприроды, отметили в рескомлесе Крыма.

Справка УНИАН. Площадь Ялтинского заповедника составляет 14,5 тысяч гектаров.