Тициан - в Одессе, Малевич - в Конотопе, или Какие шедевры скрывает украинская глубинка?

В Одессе таки Тициан

Справедливость все-таки есть. Вместо утраченного шедевра Караваджо Одесский музей западного и восточного искусств на днях нашел полотно Тициана. Уже и эксперты Эрмитажа признали, что "Портрет венецианского дожа Джироламо Приули" принадлежит кисти гениального художника эпохи Возрождения.

- Теперь со стопроцентной уверенностью можно сказать: в Одесском музее западного и восточного искусств хранится настоящий шедевр эпохи Возрождения, который, по оценке экспертов, стоит около 200 млн. долларов. Причем картина надежно охраняется, как и надлежит охранять настоящего Тициана, - заявил директор музея Владимир Островский. - В музее установлена самая современная система охраны, поставлены мощные решетки, функционирует круглосуточная видеозапись, обновленная система сигнализации реагирует на любое движение или звук.

В то же время директор отметил, что “окончательной экспертизы о подлинности картины Тициана в музее пока нет”.

По случаю такой находки в музее даже решили открыть выставку под громким названием "Шедевры из коллекции музея", которая начнется 18 декабря и будет состоять из единственной картины кисти Тициана.

До сих пор Тициан, чье имя стоит в одном ряду с такими гениями эпохи Возрождения как Микеланджело, Леонардо, Рафаэль, в Украине был представлен лишь одним полотном во Львовской галерее - “Мужской портрет”. Другими работами художника владеют мировые сокровищницы искусства: Лувр, Уффици, Прадо, Эрмитаж и т.д. Тициан преимущественно писал картины на библейские и мифологические сюжеты, прославился он и как портретист. Ему не было и тридцати, когда его признали лучшим живописцем Венеции. Наиболее известны полотна художника: "Саломея с головой Иоанна Крестителя", "Вознесение Богоматери", "Венера" и др.

Украинские искусствоведы находке рады, но с выводами не спешат.

- Было бы идеально, если бы приехали итальянские специалисты, которые специализируются на Тициане (а еще лучше итальянский реставратор мог бы дать окончательный ответ) или направить работу в Италию, но это достаточно дорого, - рассказывает искусствовед Анастасия Мирошникова (интернет-галерея Escher). - Эта история похожа на сказку, легенду. Но, в принципе, такие счастливые сказки случаются в истории искусств.

- Чтобы Тициан находился в Украине столько лет неизвестный – это очень сомнительно. Но чудеса иногда бывают в таких случаях. Возможно, меня тоже в будущем будут находить в неизвестных местах, - смеется художник Иван Марчук. - Но меня можно очень легко узнать по технике. А старых мастеров очень тяжело отличать одного от другого, особенно портретистов. В ту эпоху все работали приблизительно в одном ключе. Есть только одно предостережение: все работы Тициана, я их таки по миру повидал, и во Львовской галерее тоже, очень почернели. Если лицо еще как-то светится, то все одежды у него черные. Я не думаю, что он рисовал всех в черных костюмах, время сделало свое. Это вполне закономерно. На это нужно тоже учитывать.

- Доказать подлинность Тициана очень тяжело, почти невозможно, - считает искусствовед Ирина Горбачева. - Как это так, что столько лет в музее не знали, что это за картина? Можно выдвигать предположение, что это Тициан, чтобы это утверждать - нужная очень большая работа. Нужно привлекать специалистов, которые знают нюансы, особенности, свойственные исключительно кисти Тициана.

Откуда в Украине взялись художественные шедевры?

- Украина - центральноевропейское государство. Все пути из Западной Европы в Россию или дальше на востоку и наоборот обязательно пересекали Украину. Миграция любых вещей, в том числе декоративного и живописного искусства, проходила через территорию Украину. (А Одесский порт – один из наиболее значимых портов страны). И вероятность того, что любая из этих работ могла остаться - очень высока, - рассказывает искусствовед, заслуженный художник Украины Алексей Роготченко. - После отмены крепостного права в 1870-х годах появилась мода собирать частные коллекции. Обильные коллекции были и у Лизогуба на Черниговщине, и у Ханенко и Терещенко на Киевщине. Очень много работ мигрировали в 1944-46 годах после того, как наши войска захватили Венгрию, Австрию, а в дальнейшем и Германию. В европейских замках было множество всевозможных художественных сокровищ, которые попадали в Украину. Очень многие вещи были атрибутированы (определено авторство анонимных произведений искусства – Авт.). Но еще больше не были...

Представляете, в Конотопе есть Врубель!

О том, что чудеса свойственные миру искусства, член Национального Союза художников Украины, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Украины Нина Велигоцкая знает не по слухам. Не так давно она нашла в Конотопе на Сумщине ранее неизвестную картину Малевича. Как-то Нина Ивановна приобрела портрет девочки у одного из местных коллекционеров. И сразу по стиле и манере поняла – это Малевич. Что и не удивительно, ведь семья Малевичей некоторое время жила в Конотопе, родине Велигоцкой. А на портрете художник, скорее всего, изобразил свою младшую сестру Северину, - считает искусствовед. Кроме новообретенного полотна, в Украине хранится лишь одна картина автора “Черного квадрата”, и не в каком-то “государственно-национальном” учреждении, а обычном сельском музее на Харьковщине (село Пархомовка).

Но после приятного открытия для Нины Велигоцкой началось “хождение по мукам”. Искусствовед жалуется, как сложно сделать атрибуцию, доказать, что это именно Малевич. Это требует много времени и усилий.

- После находки в Конотопе я считаю, что все возможно. Но на собственном примере я знаю, как чрезвычайно сложно доказывать авторство картины. Экспертизы. Сложные химические анализы. Нужны зарубежные специалисты, а еще учесть нюансы международного права…

Нина Ивановна верит, что в украинских музейных фондах под видом “работ неизвестных” скрывается немало художественных шедевров.

- В свое время в Конотопе была выставлена в музеях шикарная майолика без названия. А затем оказалось, что это шедевры Врубеля. Представляете, в Конотопе есть Врубель! Будем искать - будем находить.

Тайны многих коллекций до сих пор не раскрыты

Наиболее значимой и ценной картиной в пределах Украины искусствоведы считают портрет инфанты Маргариты Веласкеса – шедевр мирового уровня, который сохраняется в Музее искусств Богдана и Варвары Ханенко.

- Сколько я видел Веласкеса, это единственная работа, которая мне нравится, - делится Марчук. - Было противно смотреть на картины Веласкеса в Метрополитен-музее. Все такое парадное, на конях, мадам Помпадур - королевское искусство, неинтересное. А Инфанта - это настоящая живопись, где-то перекликается с Ренуаром, такой цветной, почти современный портрет.

- В музее Ханенко чрезвычайная коллекция фарфоровых вещей и предметов римского периода, - восторженно рассказывает Роготченко. - Они запросто могли бы находиться в частных коллекциях, которые бы “не засвечивались” на широкую общественность. Но у нас есть возможность любоваться ими.

В то же время Марчук отмечает, что нужно признать, несмотря на некоторые прекрасные художественные произведения, в Украине почти не представлены мастера первой величины западного искусства XVI-XVIII веков.

- Всех забрали раньше. Сначала это делали Лувр, Прадо, Лондонская галерея. Метрополитен музей формировался гораздо позже и платил гораздо дороже. Начался перекуп. Были деньги, поэтому, что они хотели, то и имеют. Украина – это захолустье, провинция. Очень тяжело сюда все проникало. Мы и поныне глухомань. Везде государства гордятся своими музеями, а у нас нечем, потому что не любим себя, искусство, своих мастеров, не признаем, не хотим знать.

Наиболее громкими именами художников в Украине может похвастаться столичный Музей искусств Богдана и Варвары Ханенко и Львовская галерея искусств. У нас есть Рубенс, Айвазовский, Венецианов, Куинджи, Левитан, Врубель, Верещагин, Шишкин, Яблонская.

- Мы можем гордиться своими картинами XIV-XVI и даже IX веков. Можем гордиться Брейгелем, - перечисляет Мирошникова. - Аукционы свидетельствуют, что в частных руках украинцев собираются коллекции мирового масштаба, не на тысячу и на не миллион долларов. Это тоже достижение. Картины остаются в Украине. И вполне возможно, что свою коллекцию владелец завещает или подарит, как это в свое время сделали Ханенко. Меня очень радует, что в последнее время коллекционировать стали украинское искусство XIX-XX века. Это выгодно, нужно, это поддержка отечественных художников.

Все, что представлено в музейных экспозициях - это лишь часть художественного айсберга. Могут ли украинские запасники скрывать мировые художественные шедевры? Все опрошенные нами искусствоведы в этом почти не сомневаются.

- Да сколько угодно! – считает Роготченко. - Особенно в западных регионах. Тайны многих коллекций до сих пор не раскрыты. Сделать сегодня полный перечень всего, что хранится в музейных запасниках, практически невозможно, ввиду бедности музейных работников. Если бы кто-то заказал или была государственная программа – тогда это вполне возможно сделать. Ни программы нет, ни желающих...

Анна Ященко