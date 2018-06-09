Тициан - в Одессе, Малевич - в Конотопе, или Какие шедевры скрывает украинская глубинка?
Очень много работ мигрировали в 1944-46 годах после того, как наши войска захватили Венгрию, Австрию и Германию. В европейских замках было множество художественных сокровищ...
В Одессе таки Тициан
Справедливость все-таки есть. Вместо утраченного шедевра Караваджо Одесский музей западного и восточного искусств на днях нашел полотно Тициана. Уже и эксперты Эрмитажа признали, что "Портрет венецианского дожа Джироламо Приули" принадлежит кисти гениального художника эпохи Возрождения.
- Теперь со стопроцентной уверенностью можно сказать: в Одесском музее западного и восточного искусств хранится настоящий шедевр эпохи Возрождения, который, по оценке экспертов, стоит около 200 млн. долларов. Причем картина надежно охраняется, как и надлежит охранять настоящего Тициана, - заявил директор музея Владимир Островский. - В музее установлена самая современная система охраны, поставлены мощные решетки, функционирует круглосуточная видеозапись, обновленная система сигнализации реагирует на любое движение или звук.
|Караваджо. Поцелуй Иуды, или Взятие Христа под стражу (картина похищена из Одесского музея)
В то же время директор отметил, что “окончательной экспертизы о подлинности картины Тициана в музее пока нет”.
По случаю такой находки в музее даже решили открыть выставку под громким названием "Шедевры из коллекции музея", которая начнется 18 декабря и будет состоять из единственной картины кисти Тициана.
|Тициан. Мужской портрет. Львовская галерея искусств
Украинские искусствоведы находке рады, но с выводами не спешат.
- Было бы идеально, если бы приехали итальянские специалисты, которые специализируются на Тициане (а еще лучше итальянский реставратор мог бы дать окончательный ответ) или направить работу в Италию, но это достаточно дорого, - рассказывает искусствовед Анастасия Мирошникова (интернет-галерея Escher). - Эта история похожа на сказку, легенду. Но, в принципе, такие счастливые сказки случаются в истории искусств.
- Чтобы Тициан находился в Украине столько лет неизвестный – это очень сомнительно. Но чудеса иногда бывают в таких случаях. Возможно, меня тоже в будущем будут находить в неизвестных местах, - смеется художник Иван Марчук. - Но меня можно очень легко узнать по технике. А старых мастеров очень тяжело отличать одного от другого, особенно портретистов. В ту эпоху все работали приблизительно в одном ключе. Есть только одно предостережение: все работы Тициана, я их таки по миру повидал, и во Львовской галерее тоже, очень почернели. Если лицо еще как-то светится, то все одежды у него черные. Я не думаю, что он рисовал всех в черных костюмах, время сделало свое. Это вполне закономерно. На это нужно тоже учитывать.
- Доказать подлинность Тициана очень тяжело, почти невозможно, - считает искусствовед Ирина Горбачева. - Как это так, что столько лет в музее не знали, что это за картина? Можно выдвигать предположение, что это Тициан, чтобы это утверждать - нужная очень большая работа. Нужно привлекать специалистов, которые знают нюансы, особенности, свойственные исключительно кисти Тициана.
Откуда в Украине взялись художественные шедевры?
- Украина - центральноевропейское государство. Все пути из Западной Европы в Россию или дальше на востоку и наоборот обязательно пересекали Украину. Миграция любых вещей, в том числе декоративного и живописного искусства, проходила через территорию Украину. (А Одесский порт – один из наиболее значимых портов страны). И вероятность того, что любая из этих работ могла остаться - очень высока, - рассказывает искусствовед, заслуженный художник Украины Алексей Роготченко. - После отмены крепостного права в 1870-х годах появилась мода собирать частные коллекции. Обильные коллекции были и у Лизогуба на Черниговщине, и у Ханенко и Терещенко на Киевщине. Очень много работ мигрировали в 1944-46 годах после того, как наши войска захватили Венгрию, Австрию, а в дальнейшем и Германию. В европейских замках было множество всевозможных художественных сокровищ, которые попадали в Украину. Очень многие вещи были атрибутированы (определено авторство анонимных произведений искусства – Авт.). Но еще больше не были...
Представляете, в Конотопе есть Врубель!
|Малевич. Неизвестный портрет девушки, найденный в Конотопе
Но после приятного открытия для Нины Велигоцкой началось “хождение по мукам”. Искусствовед жалуется, как сложно сделать атрибуцию, доказать, что это именно Малевич. Это требует много времени и усилий.
- После находки в Конотопе я считаю, что все возможно. Но на собственном примере я знаю, как чрезвычайно сложно доказывать авторство картины. Экспертизы. Сложные химические анализы. Нужны зарубежные специалисты, а еще учесть нюансы международного права…
Нина Ивановна верит, что в украинских музейных фондах под видом “работ неизвестных” скрывается немало художественных шедевров.
- В свое время в Конотопе была выставлена в музеях шикарная майолика без названия. А затем оказалось, что это шедевры Врубеля. Представляете, в Конотопе есть Врубель! Будем искать - будем находить.
Тайны многих коллекций до сих пор не раскрыты
Наиболее значимой и ценной картиной в пределах Украины искусствоведы считают портрет инфанты Маргариты Веласкеса – шедевр мирового уровня, который сохраняется в Музее искусств Богдана и Варвары Ханенко.
|Веласкес. Портрет инфанты Маргариты. Музей искусств Богдана и Варвары Ханенко
- Сколько я видел Веласкеса, это единственная работа, которая мне нравится, - делится Марчук. - Было противно смотреть на картины Веласкеса в Метрополитен-музее. Все такое парадное, на конях, мадам Помпадур - королевское искусство, неинтересное. А Инфанта - это настоящая живопись, где-то перекликается с Ренуаром, такой цветной, почти современный портрет.
- В музее Ханенко чрезвычайная коллекция фарфоровых вещей и предметов римского периода, - восторженно рассказывает Роготченко. - Они запросто могли бы находиться в частных коллекциях, которые бы “не засвечивались” на широкую общественность. Но у нас есть возможность любоваться ими.
В то же время Марчук отмечает, что нужно признать, несмотря на некоторые прекрасные художественные произведения, в Украине почти не представлены мастера первой величины западного искусства XVI-XVIII веков.
- Всех забрали раньше. Сначала это делали Лувр, Прадо, Лондонская галерея. Метрополитен музей формировался гораздо позже и платил гораздо дороже. Начался перекуп. Были деньги, поэтому, что они хотели, то и имеют. Украина – это захолустье, провинция. Очень тяжело сюда все проникало. Мы и поныне глухомань. Везде государства гордятся своими музеями, а у нас нечем, потому что не любим себя, искусство, своих мастеров, не признаем, не хотим знать.
|Айвазовский. Бой в Хиосском проливе. 1848. Феодосийская картинная галерея
Наиболее громкими именами художников в Украине может похвастаться столичный Музей искусств Богдана и Варвары Ханенко и Львовская галерея искусств. У нас есть Рубенс, Айвазовский, Венецианов, Куинджи, Левитан, Врубель, Верещагин, Шишкин, Яблонская.
- Мы можем гордиться своими картинами XIV-XVI и даже IX веков. Можем гордиться Брейгелем, - перечисляет Мирошникова. - Аукционы свидетельствуют, что в частных руках украинцев собираются коллекции мирового масштаба, не на тысячу и на не миллион долларов. Это тоже достижение. Картины остаются в Украине. И вполне возможно, что свою коллекцию владелец завещает или подарит, как это в свое время сделали Ханенко. Меня очень радует, что в последнее время коллекционировать стали украинское искусство XIX-XX века. Это выгодно, нужно, это поддержка отечественных художников.
Все, что представлено в музейных экспозициях - это лишь часть художественного айсберга. Могут ли украинские запасники скрывать мировые художественные шедевры? Все опрошенные нами искусствоведы в этом почти не сомневаются.
- Да сколько угодно! – считает Роготченко. - Особенно в западных регионах. Тайны многих коллекций до сих пор не раскрыты. Сделать сегодня полный перечень всего, что хранится в музейных запасниках, практически невозможно, ввиду бедности музейных работников. Если бы кто-то заказал или была государственная программа – тогда это вполне возможно сделать. Ни программы нет, ни желающих...
Анна Ященко