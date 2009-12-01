Эксперты Эрмитажа подтвердили, что на одесский музей свалилось счастье

Эксперты Эрмитажа признали, что картину, которую до сих пор в экспозиции Одесского музея западного и восточного искусств выставляли под названием «Работа неизвестного художника», принадлежит кисти гениального художника эпохи Возрождения Тициану Вечеллио.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор музея Владимир ОСТРОВСКИЙ, «чтобы убедиться в достоверности полотна Тициана, дирекция музея инициировала ряд исследований, исходя из того известного факта, что Тициан часто переделывал работы просто на полотне».

При содействии основателя Фонда музеев Украины картину в сопровождении специальной охраны сначала отправили в Киев, в Национальный центр реставрации – здесь сделали рентгеновский снимок и взяли химический анализ. А впоследствии результаты исследований отправили специалистам Эрмитажа, которые и подтвердили предварительное заключение: состав полотна и красок отвечают предполагаемому времени ее написания – XVI веку, а автор картины - Тициан.

Как уточнил В.ОСТРОВСКИЙ, после этого в Одессу была приглашена высококвалифицированный эксперт - доктор искусствоведения из Москвы Виктория МАРКОВА, которая подтвердила заключение специалистов.

Найден также каталог в Интернете, где указан номер этой картины, которую в свое время выставляли на аукцион. Он совпал с номером картины, которая принадлежит музею.

«Теперь со стопроцентной уверенностью можно сказать: в Одесском музее западного и восточного искусств хранится настоящий шедевр эпохи Возрождения, который, по оценке экспертов, стоит около 200 млн. долларов. Причем картина надежно охраняется, как и надлежит охранять настоящего Тициана, - сказал В.ОСТРОВСКИЙ. - В музее установлена самая современная система охраны, поставлены мощные решетки, функционирует круглосуточная видеозапись, обновленная система сигнализации реагирует на любое движение или звук”.