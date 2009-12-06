Кабмин запланировал на декабрь экономическое чудо?

Правительство продолжает решать бюджетные проблемы, взимая налоги наперед. Если на начало каденции Правительства по состоянию на 1 января 2008 года переплаты в сводный бюджет составляли 3,9 млрд. грн., то на начало текущего года они выросли почти до 9 млрд. грн., а на 1 декабря - до 11,8 млрд. грн. Прирост переплат с начала деятельности нынешнего Кабинета Министров составляет 7,9 млрд. гривен. По мнению авторов аналитической записки о состоянии выполнения государственного бюджета, обнародованной пресс-службой Президента Виктора Ющенко, это свидетельствует об активном использовании административных рычагов влияния со стороны органов исполнительной власти на субъектов ведения хозяйства. И это – не единственное обвинение в адрес кабинета Тимошенко.

Аналитики СП утверждают, что с августа прирост собранных наперед налогов происходит постоянно (за август объемы переплат в сводный бюджет выросли на 258,6 млн. грн., за сентябрь – на 125,4 млн. грн., за октябрь – на 506,7 млн. грн., за ноябрь - 454,6 млн. гривен).

Вторым рычагом выполнения бюджета специалисты СП как и раньше называют постоянный рост невозмещенного НДС. Его по состоянию на 01.12.09 накопилось 19,4 млрд. грн., против 12,8 млрд. грн. на начало года.

К тому же Правительство в ноябре засчитало в доходы бюджета привлеченные внешние ресурсы МВФ в виде монетизованных специальных прав заимствований, утверждают авторы аналитической записки. “Этот внешний источник дает возможность Правительству улучшить показатели доходной части бюджета и увеличить ее в текущем году на 2 млрд. дол. США (16 млрд. грн.). Однако, если придерживаться такой логики, то можно все кредиты, которые Украина получила от МВФ, зачислить в доходы бюджета и определить ресурсную базу этой организации как дополнительный источник доходов Кабинета Министров Украины”.

Но в конце года, говорят в СП, и это не поможет, потому что даже с учетом сумм, которые поступили от МВФ в результате раздела СПЗ и зачисления в доходы бюджета в ноябре, на последний месяц года приходится задание обеспечить поступления в размере 32 млрд. гривен. С учетом возможной конвертации СПЗ в декабре еще на 2 млрд. грн. за этот месяц необходимо будет мобилизировать 30 млрд. гривен. В то время как среднемесячный показатель поступлений в общий фонд госбюджета в январе-октябре 2009-го составлял 12,1 млрд. грн.