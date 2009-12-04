В канун Нового года усиливают охрану елок

Госкомлесхоз Украины ввел усиленные меры по охране и сохранению хвойных насаждений в предновогодний период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомлесхозе, в соответствии с распоряжением главы ведомства Николая ТИМОШЕНКО, начальникам областных управлений лесного и охотничьего хозяйства и руководителям отраслевых лесохозяйственных предприятий дано указание перейти к усиленной охране хвойных лесных насаждений, елочных селекционных плантаций и участков особо ценных хвойных пород.

Приказом предусмотрена организация специальных рейдовых бригад в составе работников лесной охраны с привлечением представителей МВД и Минприроды. В обязанности рейдовиков входит задержание нарушителей и составление протоколов на нелегальных заготовителей елок.

За совершенные лесонарушителями самовольные рубки предусматриваются административные штрафы в размере от 5 к 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85-170 грн.), а также возмещение лесным предприятиям нанесенного ущерба. Размер возмещения вычисляется в соответствии с толщиной ствола срубленного дерева и может составлять от 154 до 3500 грн., а в отдельных случаях достигать 9500 грн.