Вся нефть Восточной Сибири пойдет на экспорт

Вся добываемая в Восточной Сибири нефть будет отправляться на экспорт. Об этом сообщил журналистам после правительственного часа в Госдуме РФ министр энергетики. "Она будет отправляться на экспорт - 100%", - отметил он.

Напомним, сейчас крупные нефтяные компании отправляют на экспорт порядка 40% общего объема добываемой нефти. Квота экспорта определяется для каждой компании пропорционально объему добычи.

С 1 декабря, напоминает РосБизнесКонсалтинг, правительство России обнулило вывозные экспортные пошлины на сырую нефть из ряда месторождений Восточной Сибири. Такое решение было принято для стимулирования притока инвестиций в нефтедобычу в восточносибирском регионе.

Нефть, добытую в восточносибирской нефтяной провинции, планируется поставлять в нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан. Строительство ВСТО ведется для транспортировки нефти из Восточной Сибири в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и на побережье Тихого океана до спецнефтепорта Козьмино. Параллельно строится ответвление на Китай - Сковородино-Дацин - с вводом в 2010 г., ветка прокладывается совместно с КНР.