Вице-консул Бразилии насмерть сбил человека под Киевом

Вице-консул Бразилии в Украине насмерть сбил человека.

Как рассказал газете "Сегодня" руководитель пресс-службы ГУ МВД в Киевской области Николай Жукович, авария произошла во вторник около 16.00 на 33-м км трассы Киев-Борисполь.

Вице-консул ехал встречать президента Бразилии Луиса Игнасио Лула да Сильву.

Дипломат двигался в четвертом ряду, разрешенная скорость в котором – 130 км в час.

Жертва – 43-летний инспектор Департамента исполнения наказаний – перебегал дорогу. Пешеходных переходов на трассе нет, поскольку это автомагистраль.

По предварительным данным, виновен в ДТП пешеход.

Реальную скорость машины дипломата устанавливает экспертиза.

Как известно, президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва со вторника находится в Киеве с двухдневным визитом вместе с бразильской делегацией.

В среду он проводит переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко, также с ним намерена встретиться украинский премьер Юлия Тимошенко.

Украинская правда