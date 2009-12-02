Вице-консул Бразилии насмерть сбил человека под Киевом
Дипломат ехал встречать своего президента
Вице-консул Бразилии в Украине насмерть сбил человека.
Как рассказал газете "Сегодня" руководитель пресс-службы ГУ МВД в Киевской области Николай Жукович, авария произошла во вторник около 16.00 на 33-м км трассы Киев-Борисполь.
Вице-консул ехал встречать президента Бразилии Луиса Игнасио Лула да Сильву.
Дипломат двигался в четвертом ряду, разрешенная скорость в котором – 130 км в час.
Жертва – 43-летний инспектор Департамента исполнения наказаний – перебегал дорогу. Пешеходных переходов на трассе нет, поскольку это автомагистраль.
По предварительным данным, виновен в ДТП пешеход.
Реальную скорость машины дипломата устанавливает экспертиза.
Как известно, президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва со вторника находится в Киеве с двухдневным визитом вместе с бразильской делегацией.
В среду он проводит переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко, также с ним намерена встретиться украинский премьер Юлия Тимошенко.