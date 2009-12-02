Добыча золота в Китае идет на рекорд

Добыча золота и спрос на него в крупнейшей в мире по объему золотодобычи стране, Китае, могут достичь исторического максимума по итогам 2009 года на фоне рекордного роста цен на драгметалл, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Ассоциации китайских золотодобытчиков.

Спрос на золото в Китае по итогам текущего года может составить более 450 тонн, что намного превзойдет показатель прошлого года - 395,6 тонны. Объем добычи может вырасти до 310 тонн по сравнению с 282 тоннами годом ранее, заявил в воскресенье заместитель генерального секретаря Ассоциации Чжан Юнтао. Добыча золота в Китае росла в среднем на 9,5% в год в течение последних восьми лет, отметил он.

Китай превзошел Южно-Африканскую Республику по объемам добычи золота и стал крупнейшим в мире золотодобытчиком в 2007 году и по итогам 2009 года может стать самым большим в мире потребителем драгоценного металла, отодвинув на второе место Индию, заявили в июле текущего года в Международной ассоциации золотодобытчиков.

"Китай, вероятно, станет лидером по добыче и спросу на золото в текущем году, - заявила глава исследовательской группы по инвестициям Международной ассоциации золотодобытчиков Розана Возняк. Спрос на ювелирное золото оставался низким в третьем квартале 2009 года, исключение составил лишь Китай, свидетельствует отчет Ассоциации".

Цена на золото выросла с начала текущего года на 33% на фоне стремлений центральных банков мира, пенсионных фондов и индивидуальных инвесторов защитить свои активы от возможного обесценивания и инфляции. Цена на золото может достичь 1500 долларов за унцию в случае дальнейшего снижения курса доллара и при сохранении ставок на низком уровне, считает глава Graham Capital management Кеннет Тропин.

Лента.ру