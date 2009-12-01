Газпром отказал немецкой энергокомпании в пересмотре контракта

ОАО "Газпром" отказалось пересматривать долгосрочные контракты на поставки топлива с немецкой электроэнергетической компанией E.ON, сообщает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ. Ранее сообщалось, что E.ON рассчитывал покупать газ по более низким ценам на оптовом рынке.

E.ON Ruhrgas, газовое подразделение E.ON, хочет пересмотреть условия контрактов с "Газпромом" из-за снижения спроса вследствие спада в мировой экономике.

Агентство напоминает, что "Газпром" согласился на изменение долгосрочного контракта на поставки газа Украине по просьбе страдающей от кризиса страны. Сделано это было, несмотря на то, что уступка обошлась России в 5 миллиардов долларов.

При этом российский концерн отказывается пересматривать контракты с европейскими клиентами.

Напомним, Москва добровольно отказалась брать штрафы с пострадавшей от кризиса Украины за снижение закупок газа в 2009 году, позволив ей без дополнительной платы уменьшить закупки в 2010 году.

На контрактах с европейцами "Газпром", напротив, сможет заработать миллиарды долларов.

"Газпром" работает с клиентами по долгосрочным контрактам с применением принципа "бери или плати" (take or pay), который позволяет концерну штрафовать покупателя в случае приобретения газа в объеме меньшем, чем зафиксировано в контракте.