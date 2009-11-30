Киевэнерго обесточило Святошинское райуправление образования

В Киеве сегодня отключили от энергоснабжения Святошинское районное управление образования, которое находится по адресу ул. Якуба Коласа, 6-а.

Как сообщили УНИАН в Святошинской райгосадминистрации, свет в помещении центрального офиса педагогов исчез в 16.20.

Как утверждают в райадминистрации, свет отключила компания “Киевэнерго”, которая мотивирует свои действия задолженностью райуправления образования за превышение лимитов.

Святошинские педагоги с этими долгами не согласны и сообщали об этом в письмах руководителю “Киевэнерго” Эдуарду СОКОЛОВСКОМУ, начиная еще с августа этого года. Однако никакого ответа от компании не получили, но сегодня их здание было обесточено.

Как сообщал УНИАН, АК “Киевэнерго” 20 ноября отключила от электроэнергии административное здание Управления образования и науки в Дарницком районе столицы, которая размещена на Харьковском шоссе, за долг в размере 900 тыс. грн.