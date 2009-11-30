Совет НБУ решил, сколько денег Нацбанк отдаст бюджету

Совет Национального банка Украины одобрил перечисление в государственный бюджет 608 млн. гривен фактического превышения сметных доходов над сметными расходами Нацбанка за январь-сентябрь 2009 года.

Как сообщил журналистам член Совета НБУ Юрий ПОЛУНЕЕВ, соответствующее решение было принято сегодня, 30 ноября.

"Совет поддержал решение о пересмотре сметы НБУ относительно превышения реальных, фактических доходов Нацбанка над расходами. На 1 октября превышение составило 608 млн. грн. Эти деньги должны быть перечислены в госбюджет", - сказал Ю.ПОЛУНЕЕВ.

Кроме того, по его словам, Совет НБУ инициировал реструктуризацию долга Кабинета министров перед Нацбанком на сумму около 1 млрд. долл. облигациями внутреннего государственного займа (в 1992-1996 годах Нацбанк выдавал правительству кредиты, в том числе и для финансирования дефицита госбюджета. На протяжении нескольких лет правительство не проводило обслуживание и погашение своих обязательств. – УНИАН). При этом предполагается, что процентная ставка при реструктуризации такого долга не будет значительно превышать уровень прогнозируемой на 2010 год инфляции (9,7%).