Гендиректора Днепропетровского метзавода объявили в розыск

26 ноября Следственный отдел налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области объявил генерального директора ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» Юрия Девяткина в розыск. Как стало известно УНИАН из осведомленного источника в ГНАУ Днепропетровской области, соответствующее распоряжение было издано 26 ноября.

По данным источника в ГНАУ, в отношении Ю.Девяткина было возбуждено уголовное дело по факту попытки завладения государственными средствами с помощью подложных документов. Как отметил собеседник агентства, в ходе досудебного следствия, Ю.Девяткин неоднократно игнорировал вызовы следователя для проведения следственных действий.

Источник в ГНАУ также уточнил, что в связи с тем, что в настоящее время установить местонахождение Ю.Девяткина следственным органам не удалось, он был объявлен в розыск.

Как сообщал УНИАН, Управление налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области возбудило уголовное дело по факту уклонения ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» от уплаты налогов в сумме 15 млн. грн.

По информации ГНАУ, уклонение от уплаты налогов связано с операциями относительно возмещения предприятию НДС.

Уголовное дело возбуждено по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.

Справка УНИАН. ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» специализируется на производстве и реализации металлопродукции, стали, чугуна, проката и изделий из них. В 2008 году метзавод им. Петровского сократил относительно 2007 года производство чугуна на 74,1% - до 1,167 млн. тонн, стали - на 80,3% - до 1,086 млн. тонн, проката - на 78,9% - до 990,4 тыс. тонн.

95,57% акций ОАО «Днепропетровский метзавод им. Петровского» с декабря 2007 г. принадлежит российской компании «Евраз Груп».