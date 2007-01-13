Из Украины экстрадировали грузинского криминального авторитета “Мамуку”
13:54, 13 января 2007Общество
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Сегодня из столичного аэропорта «Борисполь» в Грузию был экстрадирован 35-летний грузинский криминальный авторитет по прозвищу "Мамука", который контролировал деятельность в Киеве и Одессе квартирных воров - выходцев из Грузии.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, в прошлом году грузинские стражи порядка объявили "Мамуку" в розыск за организацию преступных группировок. 6 января 2007 года он был задержан в Киеве.
По информации ЦОС, установлено, что криминальный авторитет находился в Украине с лета 2006 года.
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