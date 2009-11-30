Межбанковский доллар падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0215/8,0410, к 12:00 цены снизились до 8,0025/8,0125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2750/0,2758, а к 12:00 цены упали 0,2743/0,2750. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,1299 (-0,5201).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,5020/1,5022, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 12,0555/12,0880, к 12:00 цены ушли вниз - 12,0270/12,0485.