Во Львовской политехнике откроют «Галерею ректоров»

Национальный университет «Львовская политехника» празднует свое 165-летие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вуза, 30 ноября в университете торжественно откроют Галерею портретов ректоров «Львовской политехники».

«Пока еще Галерея насчитывает только 14 портретов, которые выполнил преподаватель кафедры дизайна и основ архитектуры «ЛП» художник Виктор ШТЕЦ. А на протяжении всех 165 лет «Львовскую политехнику» возглавляли 57 руководителей», - информирует пресс-служба.

В рамках празднований также состоится торжественное открытие информационно-учебного компьютерного комплекса НУ «Львовская политехника», который будет состоять из 18 современных компьютерных лабораторий для учебного процесса, научной работы работников и студентов, а также для библиотечного обслуживания.

1 декабря в актовом зале университета состоится торжественная академия к 165-летию «Львовской политехники» при участии руководства города и области, известных выпускников учебного заведения и заграничных гостей.

Справка УНИАН. Первым директором Технической академии был доктор философии Флориан Шиндлер. Тогда Техническая академия нанимала помещение в так называемом доме Даровского, на перекрестке нынешних улиц Армянской и Театральной.

С 1871 года Техническая академия получила права высшего учебного заведения, в уставе которой было определено, что ею руководит Коллегия профессоров во главе с ректором, которого она избирает со своего состава сроком на один учебный год.

Первым уже ректором Технической академии на 1872/1873 учебный год был избран профессор физики Феликс Стжелецкий.

С октября 1877 года Академия получила название Политехническая высшая школа, а ее ректором избирали профессора архитектуры Юлиана Захаревича - автора и зодчего специального здания для учебного заведения (в настоящее время главный корпус «Львовской политехники»).