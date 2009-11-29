Ночью сожгли два автомобиля депутата Львовского горсовета

28 ноября в час ночи неизвестные подожгли автомобиль депутата Львовского городского совета Ивана ВАСИЛИШИНА и автомобиль его жены, которые были припаркованы во дворе дома на улице Простой во Львове, где проживает депутат горсовета с семьей.

Оба автомобиля полностью сгорели за считанные минуты.

В комментарии корреспонденту УНИАН И.ВАСИЛИШИН, который является юристом и занимается адвокатской практикой (расследование ряда резонансных дел), отметил, что усматривает в этом «классический поджог», а одним из основных мотивов поджога называет «месть за принципиальную позицию в вопросе незаконной приватизации гостиницы «Львов».

«Обе машины новые - «Фольксваген-пассат» и «Шкода-фабия». Правоохранители проверили состояние проводки и уже исключили возможность ее замыкания и самовозгорания», - рассказал И.ВАСИЛИШИН.

Он напомнил, что на недавней сессии Львовского городского совета обвинял чиновников в том, что гостиница была продана по заниженной цене.

Депутат предположил, что поджог автомобилей является очередной попыткой его запугать и вынудить отступиться от своей принципиальной позиции относительно продажи коммунального имущества города.

«В адрес мой и других членов комиссии коммунального имущества и собственности звучали угрозы от некоторых руководителей из мэрии. Я не исключаю, что это может быть связано и с поджогом», - заявил И.ВАСИЛИШИН.

Справка УНИАН. И.ВАСИЛИШИН – депутат Львовского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам коммунального имущества и собственности, член Конгресса украинских националистов, член фракции «Наша Украина» в горсовете.

Ранее он обратился с запросом к прокурору Львова, в котором просил проверить действия начальника управления коммунальной собственности Львовского городского совета Евгения КЛИМКОВИЧА относительно продажи целостного имущественного комплекса гостиницы «Львов».

В запросах отмечается, что Е.КЛИМКОВИЧ, «достоверно зная, что постоянной комиссией коммунального имущества и собственности 14.07.2009 г. не согласовывалась цена продажи целостного имущественного комплекса «Гостиница «Львов», а выдержка из протокола содержит заведомо неправдивые сведения, злоупотребляя своим служебным положением, подписал договор купли-продажи целостного имущественного комплекса «Гостиница «Львов» №2314 от 23.07.2009 г. ЗАО «Гостиница «Львов».