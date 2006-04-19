Геннадий Корбан готов пойти на мировое соглашение

Председатель Наблюдательного совета ДФК «Славутич Капитал» Геннадий КОРБАН отказывается от своей ранее озвученной версии о причастности прокурора Днепропетровской области Владимира ШУБЫ к покушению на него и готов пойти с ним на мировое соглашение.

В соответствии с распространенным сегодня для СМИ заявлением Г.КОРБАНА, текстом которого располагает УНИАН, он расценивает сделанные им заявления относительно причастности В.ШУБЫ к покушению на него, а также ответные заявления прокурора как “эмоциональный всплеск", и говорит, что "готов отказаться от взаимных обвинений и пойти на мировое соглашение».

По словам Г.КОРБАНА, принять решение пойти на мировое соглашение с В.ШУБОЙ побудили его «убедительные успехи следствия», в частности совместные действия МВД, СБУ и Генпрокуратуры, в результате которых был задержан подозреваемый в покушении на Г.КОРБАНА.

«Хочу выразить искреннюю благодарность, а также отметить профессионализм и слаженность действий представителей правоохранительных органов – СБУ, МВД и прокуратуры», - отмечается в заявлении Г.КОРБАНА.

В то же время он заявил, что по-прежнему не считает правомерным подачу иска В.ШУБОЙ о защите его чести и достоинства против ряда телеканалов и Г.КОРБАНА. «Убежден, что я имел полное право, являясь потерпевшим в уголовном деле, оглашать различные версии происшедшего», - отмечается в заявлении Г.КОРБАНА.

Как сообщал УНИАН, прокуратура установила заказчика покушения на убийство днепропетровского предпринимателя, председателя Наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании „Славутич-Капитал” Геннадия КОРБАНА, произошедшего вечером 19 марта в центре Днепропетровска.

По информации прокурора Днепропетровской области Владимира ШУБЫ, заказчиком покушения является гражданин России, сейчас он находится в Москве. „Данное преступление раскрыто”, - сказал прокурор.

6 апреля в Киеве, в поезде «Киев-Луганск», в результате совместной операции сотрудниками МВД и СБУ был задержан уроженец Чечни, который подозревается в покушении на Г.КОРБАНА.

Справка УНИАН. Вечером 19 марта в центре Днепропетровска неизвестный обстрелял автомобиль «Мерседес», в котором находились Геннадий КОРБАН и его охранник. По данным свидетелей, неизвестный осуществил несколько автоматических очередей по автомобилю с крыши дома, расположенного во дворе дома.

Г.КОРБАН в результате обстрела не пострадал, его охранник получил несколько ранений.

По факту покушения на убийство Г.КОРБАНА прокуратурой Жовтневого района Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

На следующий день после обстрела Г.КОРБАН озвучил журналистам четыре версии возможных причин происшествия, среди которых было и предположение о том, что «к заказу на его убийство мог быть причастен прокурор Днепропетровской области ШУБА Владимир Васильевич».

28 марта В. ШУБА подал в Бабушкинский районный суд Днепропетровска иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на Г. КОРБАНА, в котором требовал признать информацию, которая была распространена 20 марта неправдивой, унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию.