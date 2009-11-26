Милиционеров перед выборами заставят прочитать Конституцию

Первый заместитель министра внутренних дел Михаил КЛЮЕВ проинформировал представителей предвыборной миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы о мерах, осуществляемых МВД для того, чтобы не было нарушений во время выборов Президента, а сам избирательный процесс был честным и прозрачным.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, встреча М.КЛЮЕВА с представителями миссии ПАСЕ прошла сегодня в министерстве.

Так, по словам М.КЛЮЕВА, в Министерстве внутренних дел Украины утвержден План правоохранительных мер, который предусматривает комплекс задач для региональных подразделений по недопущению правонарушений, связанных с избирательным процессом.

«Милиция - вне политики, - отметил М.КЛЮЕВ. - В соответствии с Законом Украины «О милиции», основные ее задачи - охрана и обеспечение общественного порядка».

Также, отметил он, существуют обязанности милиции в соответствии с Законом «О выборах Президента Украины», которые предусматривают обеспечение охраны помещений, где будут располагаться избирательные комиссии, избирательных бюллетеней и другой избирательной документации и обеспечения охраны при сопровождении членов избирательных комиссий с избирательными бюллетенями.

По словам М.КЛЮЕВА, в настоящее время с личным составом подчиненных подразделений проводится работа по изучению требований Конституции Украины и действующего законодательства, в том числе избирательного.

«Для обеспечения нормального хода избирательного процесса министерством разработаны и направлены на места методические рекомендации и алгоритм действий работника милиции, которые согласованы с Центральной избирательной комиссией”, - отметил первый заместитель министра.

Кроме того, М.КЛЮЕВ отметил, что на настоящий момент работники милиции уже зарегистрировали 22 происшествия, связанных с избирательным процессом. В основном это хулиганские действия, а именно - повреждение имущества агитаторов, офисов политических партий и блоков, которые выдвинули своих кандидатов на пост Президента Украины.

«Наша задача, прежде всего, организовать работу подчиненного личного состава по немедленному реагированию на подобные случаи, качественному их документированию», - подчеркнул М.КЛЮЕВ.

Также во время избирательного процесса будет уделяться особое внимание обеспечению правопорядка в местах пребывания и проживания официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, сказал он.